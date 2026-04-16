Rende rivoluzione sociale | ripartono i servizi e il Centro Famiglia

A Rende, l'amministrazione comunale ha ripreso i servizi e il Centro Famiglia dopo una fase di riorganizzazione. La ripresa riguarda le attività rivolte alla comunità e le strutture di supporto alle famiglie. La riapertura si inserisce in un processo di ristrutturazione avviato dall'amministrazione, che ha coinvolto diversi settori del Comune. La gestione delle strutture è stata ripristinata per garantire il funzionamento delle funzioni pubbliche.

A Rende, l’amministrazione guidata da Sandro Principe ha avviato una ristrutturazione profonda dei servizi sociali dopo otto mesi di gestione, puntando sulla riattivazione di presidi territoriali e su una nuova strategia di assistenza che privilegia il supporto domestico rispetto all’istituzionalizzazione. Massimo La Deda, esponente della prima Commissione consiliare dedicata ad Affari Istituzionali, Politiche Sociali e Cultura, ha delineato il percorso intrapreso dall’ente per superare la fase di stallo che aveva caratterizzato il settore nei periodi precedenti. Dalla paralisi amministrativa alla riapertura del Centro per la Famiglia. Il punto di partenza della nuova gestione è stato un intervento di ricostruzione radicale, necessario dopo che i commissari avevano ereditato un comparto sociale descritto come trascurato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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