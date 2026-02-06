Consorzio Sociale S10 successo per le attività pomeridiane del Centro Famiglia

Le attività pomeridiane del Centro Famiglia nel Vallo di Diano continuano a registrare un grande successo. Bambini e bambine si riuniscono ogni giorno per giochi, attività ricreative e supporto scolastico, attirando sempre più partecipanti. Le iniziative, promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, sotto la guida di Michele Di Candia e Antonio, ottengono ottimi risultati e coinvolgono molte famiglie della zona.

Proseguono con grande partecipazione e risultati positivi le attività pomeridiane ludico-ricreative e di potenziamento scolastico rivolte a bambini e bambine del comprensorio, promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio.

