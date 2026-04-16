A Regione Lombardia, il ruolo di responsabile della comunicazione è passato a un nuovo dirigente. Davide Bertani ha preso il posto di Pierfrancesco Gallizzi alla guida della comunicazione regionale e della direzione di Lombardia Notizie. La nomina segue un cambiamento interno ai vertici dell’ente. Non sono stati resi noti dettagli sui termini del passaggio di consegne o sui motivi della decisione.

Passaggio di testimone ai vertici della comunicazione di Regione Lombardia e alla direzione di Lombardia Notizie: al posto di Pierfrancesco Gallizzi è subentrato Davide Bertani. In Regione da più di 22 anni, Bertani dal 2019 al 2024 è stato condirettore del sito dell’agenzia di stampa ufficiale della Giunta e poi dirigente responsabile della comunicazione di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza fino alla promozione dello scorso aprile. Inoltre è consigliere nazionale della Fnsi. Gallizzi, che ha lasciato l’incarico a due anni dalla fine naturale della consiliatura, come aveva anticipato Lettera43, è passato in ACI dove ha trovato come presidente Geronimo La Russa, del cui padre Ignazio era stato portavoce ai tempi in cui l’attuale presidente del Senato era ministro della Difesa.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Regione Lombardia, chi è il nuovo capo della comunicazione

Notizie correlate

Leggi anche: Regione Lombardia, cambio ai vertici della comunicazione

Cnel, un nuovo capo della comunicazione per BrunettaDopo un passato in Autostrade e come portavoce del ministro Urso, ecco il passaggio al carrozzone che ha rischiato di essere eliminato 10 anni fa dal...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Giornata del Verde Pulito; Regione Lombardia supporta le attività storiche con 7 milioni di euro; Aiuti di Stato - Pubblicazione e informazione - Anno 2017; Associazioni combattentistiche, bando 2026 di Regione Lombardia.

Regione Lombardia, chi è il nuovo capo della comunicazionePassaggio di testimone ai vertici della comunicazione di Regione Lombardia e alla direzione di Lombardia Notizie: al posto di Pierfrancesco Gallizzi è subentrato Davide Bertani. In Regione da più di 2 ... msn.com

Quella pluralità che c'è Solo in Lombardia, la nuova narrazione della regioneAl via un percorso di rebranding e di comunicazione sul turismo. Dalle metropoli internazionali ai borghi autentici, dalle eccellenze enogastronomiche ai grandi eventi, dai paesaggi naturali ai centri ... avvenire.it

Ci sono storie che non si possono dimenticare. E dolori che possono trasformarsi in impegno, responsabilità, vita. A pochi mesi dalla tragedia di Crans-Montana, Regione Lombardia propone un vademecum per insegnare ai più giovani come comportarsi in c - facebook.com facebook

Regione Lombardia approva il bando "Imprese storiche 2026" con contributi fino al 50% per PMI di restauro, innovazione e valorizzazione. Domande online. #lagodigarda #economia #finanziamenti x.com