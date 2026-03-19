Regione Lombardia cambio ai vertici della comunicazione

Regione Lombardia ha annunciato un cambio ai vertici della sua comunicazione. Dopo due anni dalla conclusione del precedente incarico, sono stati nominati nuovi responsabili che assumeranno le funzioni di gestione e coordinamento delle attività comunicative. La riorganizzazione riguarda l’intera struttura dedicata alla comunicazione istituzionale e ai rapporti con i media. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Cambio ai vertici nella comunicazione di Regione Lombardia. A due anni dalla fine naturale della consiliatura, Pierfrancesco Gallizzi, dal 2023 dirigente della struttura Comunicazione della Regione e dal 2018 direttore di Lombardia Notizie, agenzia di stampa ufficiale della Giunta, il primo aprile dovrebbe lasciare l’incarico per sbarcare, secondo i ben informati, in ACI. Al suo posto si attende un interno, anche se la rosa dei nomi – nonostante si tratti di nomina “politica” (deve passare dalla Giunta regionale) e il tempo stringa – non è ancora stata definita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierfrancesco Gallizzi (@pierfrancescogallizzi) Prima di diventare direttore di Lombardia Notizie, Gallizzi ne era stato vicedirettore sotto la presidenza Formigoni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regione Lombardia, cambio ai vertici della comunicazione Articoli correlati Cambio ai vertici di PayPal: Enrique Lores nuovo ceoGià membro del cda, assumerà il ruolo dal primo marzo assieme a quello di presidente. Cambio ai vertici: Bressan alla guida di ADHR GroupADHR Group ha inaugurato il 2026 con la nomina di Elisabetta Bressan (nella foto in alto) nel ruolo di direttore generale. Aggiornamenti e notizie su Regione Lombardia Temi più discussi: Regione Lombardia approva norma per velocizzare assegnazioni alloggi popolari; Artigianato: Regione Lombardia approva il progetto di legge; I 5 Progetti Emblematici di Regione e Fondazione Cariplo a Pavia; REGIONE LOMBARDIA * : TRASPORTI, FONTANA E LUCENTE: LOMBARDIA AL LAVORO PER OFFRIRE SERVIZI SEMPRE DI QUALITÀ AI CITTADINI. Regione Lombardia, in tre anni nuovi treni e rinnovata flotta autobusIl presidente della Regione, Attilio Fontana, e l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente hanno tracciato oggi un bilancio dei tre anni di attività della giunta in materia di mobilità durante ... ansa.it Case popolari: regione Lombardia snellisce le procedure di assegnazione per i ComuniRegione Lombardia ha approvato una norma che potrà consentire ai Comuni di gestire con maggior efficacia il proprio ... resegoneonline.it Il rugby entra nei quartieri più difficili e nelle scuole lombarde per scoprire nuovi talenti e offrire alle giovani opportunità di crescita e riscatto. È questo l’obiettivo dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Federazione italiana rugby. Il progetto ‘I - facebook.com facebook Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&Shark x.com