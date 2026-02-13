Nel borgo di Petrarca | un viaggio nel tempo la visita ad Arquà

Il 29 marzo, Arquà Petrarca apre le sue porte ai visitatori, offrendo un tuffo nel passato tra case di pietra e stradine strette. Questo borgo medievale, immerso tra i colli Euganei, è stato scelto da molti come meta per un pomeriggio di passeggiate e foto. La sua atmosfera antica e l’atmosfera tranquilla attirano appassionati di storia e curiosi in cerca di un angolo diItalia autentico.

Il 29 marzo, unisciti a noi nella scoperta di questo borgo medievale senza tempo nel cuore dei colli Euganei, inserito tra i Borghi più belli d'Italia. Proseguiremo poi vistando gli interni della Casa Del Poeta, considerata come la prima manifestazione culturale del fenomeno delle Ville Venete, e luogo in cui Francesco Petrarca visse gli ultimi anni della sua vita e morì. La casa è decorata con affreschi cinquecenteschi ispirati al Canzoniere e ad altre opere dell'autore.La Casa del Petrarca è perfettamente conservata e custodisce mobili d'epoca, manoscritti e una stanza dedicata al poeta.