Reggio Latella punta al Comune | 10 milioni per il litorale
A Reggio Calabria, la campagna elettorale si intensifica con l'annuncio di Riccardo Latella di candidarsi al Consiglio Comunale. La sua proposta prevede un investimento di dieci milioni di euro destinati al miglioramento del litorale. La notizia arriva mentre si avvicinano le elezioni comunali e si consolidano le posizioni dei diversi schieramenti politici nella città.
La corsa alle elezioni comunali di Reggio Calabria vede un nuovo tassello decisivo inserito nel mosaico del centrodestra: Riccardo Latella ha annunciato ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale. Il si schiera a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro, inserendosi nella lista di Fratelli d’Italia sotto la direzione elettorale di Giovanni Calabrese. La mossa politica arriva in concomitanza con il via libera a un emendamento che stanzierà 10 milioni di euro per la città, una cifra destinata specificamente alla cura del decoro urbano e al restyling dei lungomari reggini. L’impatto dei dieci milioni sulla gestione del territorio costiero.🔗 Leggi su Ameve.eu
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