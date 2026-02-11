Maltempo e allerta meteo scuole chiuse a Reggio Calabria | Battaglia firma l' ordinanza

Il maltempo si intensifica su Reggio Calabria e le zone vicine. Il sindaco Domenico Battaglia ha deciso di chiudere le scuole per motivi di sicurezza, firmando un'ordinanza che resterà in vigore fino a nuovo avviso. La città si prepara ad affrontare le piogge intense e i possibili disagi.

Mlatempo in peggioramento su Reggio Calabria e la sua provincia. Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, ha firmato l'ordinanza sindacale n. 24 per allerta arancione n. 24 dell’11 febbraio 2026 con cui ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Reggio Calabria prosegue l’allerta rossa a causa del maltempo, con scuole chiuse anche domani, mercoledì 21 gennaio.

Le scuole di Reggio Calabria resteranno chiuse giovedì 12 febbraio a causa dell'allerta meteo.

