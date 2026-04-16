A Reggio Calabria, la scena politica si arricchisce di un nuovo elemento, poiché Angela Martino ha annunciato il suo ingresso nel Partito Democratico. La sua decisione arriva in vista delle imminenti consultazioni amministrative, segnando un cambio di rotta rispetto alle posizioni precedenti. La scelta è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel quadro delle strategie politiche in preparazione delle prossime elezioni comunali.

La scena politica reggina si arricchisce di un nuovo tassello in vista delle prossime consultazioni amministrative, con l’ingresso ufficiale di Angela Martino nella lista del Partito Democratico. L’ex assessora alle attività produttive, che fino a poco tempo fa aveva manifestato la volontà di restare ai margini della competizione elettorale, ha deciso di accettare l’invito della segreteria per candidarsi nelle elezioni comunali di Reggio Calabria. L’evoluzione di una posizione politica tra incertezze e nuovi equilibri. Il percorso che ha portato la Martino alla decisione di scendere in campo è stato caratterizzato da una significativa fluidità decisionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Angela Martino cambia rotta e torna nel PD

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