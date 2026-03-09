Fox | 30 giorni per smontare i silos il Pd cambia rotta

Un documento dell’Arpam ha ordinato alla Fox Petroli di smontare entro trenta giorni i silos che sono inattivi da oltre vent'anni. La decisione riguarda la rimozione di queste strutture, considerate ormai dismesse, e coinvolge direttamente l’azienda. La richiesta è stata comunicata ufficialmente, e ora la società ha un mese di tempo per conformarsi all’ordine.

Un documento dell'Arpam ha intimato alla Fox Petroli di rimuovere entro trenta giorni i silos inutilizzati da due decenni. La decisione ha scatenato una vivace polemica politica a Pesaro, dove il centrodestra accusa la maggioranza di seguire linee guida estreme dettate dall'associazione Avs mentre il sindaco mantiene il silenzio. L'impianto della famiglia Berloni è al centro di un dibattito che mescola questioni ambientali e scontri tra partiti, con l'opposizione che sottolinea come le posizioni del Pd siano cambiate radicalmente rispetto al maggio 2023. Mentre gli ambientalisti celebrano la richiesta di rimozione delle cisterne come un passo verso la sicurezza sanitaria, la gestione politica appare frammentata e incerta.