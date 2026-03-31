Reddito di merito la Regione Calabria lo estende anche agli studenti universitari di secondo e terzo anno

La Regione Calabria ha deciso di estendere il reddito di merito agli studenti universitari iscritti al secondo e al terzo anno. Questa misura è stata annunciata dal presidente regionale, che aveva già parlato dell’idea durante la campagna elettorale, prima di assumere la carica. La novità coinvolge quindi anche gli studenti che frequentano i corsi superiori al primo anno.

Occhiuto annuncia dal 2026 il sostegno economico per premiare merito e profitto e limitare la "fuga" dei giovani dalla regione Il presidente della Regione Roberto Occhiuto aveva annunciato per la prima volta il reddito di merito già in campagna elettorale, quindi prima della sua elezione come presidente della Regione Calabria. Dichiara Occhiuto: "Stiamo lavorando con molto impegno sul reddito di merito" per gli studenti calabresi che si iscrivono alle Università della regione, per renderlo disponibile entro il 2026. Lo avevo proposto in campagna elettorale per i neodiplomati che con merito svolgono il loro percorso universitario. Stiamo valutando la possibilità di darlo già dal 2026 non solo ai neodiplomati, ma ai giovani che sono in corso anche al secondo e terzo anno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Reddito di merito, la Regione Calabria lo estende anche agli studenti universitari di secondo e terzo anno Articoli correlati "Unimusic 2026", aperte le candidature al concorso musicale riservato agli studenti universitariL'iniziativa, promossa da Adisu, è riservata agli iscritti per l'anno academico 2025/2026. Campus visivo, ecco il progetto. Un aiuto agli studenti universitari: "Pronte mille visite oculistiche"Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Reddito di merito, la Regione Calabria lo estende anche agli studenti universitari di secondo e terzo anno; Occhiuto contro la fuga degli studenti universitari: reddito di merito esteso fino al terzo anno; Consulta: legittima la pena prevista per il reato di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza; Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni. Occhiuto rilancia il reddito di merito: sostegno agli studenti per fermare la fuga dalla CalabriaIl presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, torna a puntare sul progetto del reddito di merito, un incentivo economico destinato agli studenti universitari calabresi, con l’obiettivo di ... strettoweb.com Occhiuto, reddito di merito a studenti Atenei Calabria anche a secondo e terzo anno. 'Al lavoro per darlo già dal 2026. Investire sul mantenere i giovani nella regione' #ANSA x.com ISEE CORRENTE: OCCHIO A QUESTA DATA!!!! Hai perso reddito o ti è cambiata la situazione patrimoniale Da ` ° potrai aggiornare anche la parte ’ La versione “solo reddit - facebook.com facebook