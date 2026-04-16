Reddito di merito firmato accordo tra Regione e Università calabresi per contrastare l’emigrazione giovanile
La Regione e le università calabresi hanno firmato un protocollo per il reddito di merito, con l’obiettivo di contrastare l’emigrazione giovanile. Il presidente regionale ha dichiarato di aver mantenuto un impegno preso con i cittadini e i giovani calabresi, annunciando l’accordo durante la cerimonia di firma. La misura mira a sostenere gli studenti meritevoli e a favorire il ritorno dei giovani nel territorio.
“Abbiamo mantenuto un impegno preso con i cittadini e con i giovani calabresi”. Parte da qui l’annuncio del presidente Roberto Occhiuto durante la firma del protocollo Regione-Università per il reddito di merito.“Con l’attuazione di questa misura ho mantenuto l’impegno preso in campagna.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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