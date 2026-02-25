Miss Italia denuncia Ditonellapiaga | cos’è successo

Ditonellapiaga è stata denunciata da Miss Italia per il disco omonimo: ha offeso il concorso di bellezza? Che fastidio è il brano che Ditonellapiaga porta a Sanremo e con il quale ieri sera si è classificata seconda, legato all’album che uscirà a breve, denominato Miss Italia. E’ proprio il concorso quello a cui si fa riferimento e questa mattina la presidente ha deciso di sporgere denuncia nei confronti della cantante e adesso la questione si trasferisce in un ambiente legale. Gli Avvocati Prof. Avv. Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca, che seguono il concorso, stabiliscono segnalano che “il testo della canzone, inoltre, contiene, espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso. Tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

