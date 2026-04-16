Il Real Madrid è stato eliminato dalla Champions League dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco, che ha visto anche un episodio arbitrale controverso. Durante la partita, un giocatore del team spagnolo è stato espulso con un cartellino rosso, influenzando il corso della gara. La decisione ha suscitato reazioni tra i membri dello staff e i tifosi, contribuendo a un clima di delusione e frustrazione all’interno del club.

Il Real Madrid si trova a gestire un clima di profonda frustrazione dopo l’uscita prematura dalla Champions League per mano del Bayern, una situazione alimentata da un episodio arbitrale che ha cambiato radicalmente gli equilibri della sfida. Alvaro Arbeloa, tecnico della squadra madrilena, ha espresso un giudizio durissimo sulla gestione del match, evidenziando come la decisione di espellere Camavinga dopo il suo secondo ammonimento sia stata un evento privo di una spiegazione logica. L’impatto del cartellino rosso sulla prestazione collettiva. Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni post-partita, l’equilibrio che caratterizzava lo scontro tra le due compagini è venuto meno proprio in seguito alla squalifica del giocatore Camavinga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Madrid fuori dalla Champions: il rosso di Camavinga scuote Arbeloa

Notizie correlate

Real Madrid eliminato dalla Champions, Arbeloa duro: «Nessuno può spiegare come si può buttar fuori un giocatore per un episodio così»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Real Madrid, il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto, cosa sta succedendo al terzino spagnoloDybala lascia la Roma? Clamorosa voce sull’argentino! Un club si è fatto avanti per giugno, le ultimissime Thuram Inter, occhio all’estate! Premier...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Real Madrid fuori dalla UCL, Arbeloa: È ingiusto quello che è successo. Fiero della mia squadra; Il Real non vede la luce in fondo al tunnel, col Girona finisce 1-1; Real Madrid fuori dalla Champions, la rabbia di Arbeloa per l'espulsione di Camavinga: Quello che è successo è ingiusto; Il Real Madrid rischia una stagione senza trofei. Qualcosa che non è praticamente mai successo.

Real Madrid fuori dalla Champions, la rabbia di Arbeloa per l'espulsione di Camavinga: Quello che è successo è ingiustoIl Real Madrid ci ha provato a ribaltare il risultato dell'andata nella doppia sfida col Bayern Monaco, e a tratti ci era anche riuscito; ma alla fine sono i tedeschi ad andare in semifinale di Champi ... calciomercato.com

Arbeloa sconcertato dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions: Rosso a Camavinga? L'arbitro non sapeva di averlo ammonito...Il tecnico dei Blancos fuorioso al termine del match all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni nel postpartita ... corrieredellosport.it

Direttore di gara sloveno accerchiato al termine del quarto di finale di ritorno tra Bayern e Real Madrid: le immagini https://mdst.it/4cr9qP9 #SportMediaset - facebook.com facebook

#Arbeloa sconcertato dopo l'eliminazione del #RealMadrid dalla #Champions: "Rosso a #Camavinga L'arbitro non sapeva di averlo ammonito..." x.com