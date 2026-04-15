Camavinga espulso caos in Bayern Monaco-Real Madrid In Spagna | Ingiustizia

Durante la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, si sono verificati momenti di tensione dopo l'espulsione di un giocatore del Bayern. La decisione arbitrale ha suscitato proteste e confusione tra i calciatori e i tifosi, con alcune voci che in Spagna hanno definito l'episodio un’ingiustizia. La partita, disputata mercoledì 15 aprile, ha visto scene di disagio in campo e tra il pubblico, creando un clima di caos.

(Adnkronos) – Caos e proteste in Bayern Monaco-Real Madrid. Oggi, mercoledì 15 aprile, i tedeschi hanno battuto gli spagnoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, imponendosi per 4-3 al termine di una partita spettacolare condizionata però dall'espulsione, contestatissima, di Eduardo Camavinga nel finale di partita. Succede tutto all'86'. Il centrocampista francese, subentrato nel corso del secondo tempo, riceve un primo cartellino giallo al 78', rimediando la seconda ammonizione dopo soli otto minuti. Il motivo? Perdita di tempo. Sul punteggio di 3-2 per i suoi, e quindi con il discorso qualificazione in...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Pronostici Real Madrid-Bayern Monaco: marcatore e tiratoriReal Madrid-Bayern Monaco, i pronostici del match in chiave player building: ecco tutte le dritte Sfida alla cabala. Pronostici Bayern Monaco-Real Madrid: marcatore e tiri in portaPronostici Bayern Monaco-Real Madrid, all’Allianz Arena va in scena una sfida stellare che sulla falsariga dell’andata non dovrebbe lesinare emozioni. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: IngiustiziaI Blancos sono stati eliminati dai bavaresi in una partita condizionata da un episodio arbitrale contestatissimo ... adnkronos.com Festa Bayern Monaco, che poker al Real Madrid: la semifinale sarà contro il Psg. Scintille al fischio finale, Arda Guler espulso dopo Camavinga e Vinicius ammonitoIl Bayern Monaco se la vedrà contro il Paris Saint-Germain, mentre nell'altra semifinale si sfideranno Atletico Madrid e Arsenal. Il Bayern Monaco elimina il Real Madrid e va in semifinale (6-4 on ... corrieredellosport.it