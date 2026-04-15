L'espulsione di Camavinga cambia Bayern-Real | dubbi per la reazione dell'arbitro Vincic dopo il giallo

Nella partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, l’espulsione di Camavinga nel finale di gioco ha influenzato l’andamento dell’incontro. L’arbitro Vincic ha mostrato il secondo cartellino giallo al giocatore per perdita di tempo, mentre sono stati sollevati dubbi riguardo alla sua reazione in quella fase. La decisione ha suscitato discussioni tra gli osservatori, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla gestione del match.

L'espulsione di Camavinga nel finale di Bayern Monaco-Real Madrid cambia tutto: pesa il secondo giallo per perdita di tempo e fanno discutere i dubbi emersi per la reazione di Vincic.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tomsa strattona e spinge l’arbitro dopo l’espulsione, la condanna del Sassuolo: “Inaccettabile”Durante Napoli-Sassuolo Primavera il centrocampista Troy Tomsa perde la testa dopo l’espulsione e aggredisce l’arbitro spingendolo in campo. “Corretto sposare bimbe di 9 anni”: dopo le parole dell’imam di Brescia scatta l’espulsione dall’ItaliaL'imam Ali Kashif è stato espulso dall'Italia dopo aver affermato di ritenere giusto "sposare una bambina di 9 anni". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Courtois, il grande assente dalla lista del Real Madrid per la partita di stasera contro il Bayern Monaco; Champions League, il Bayern elimina il Real. L’Arsenal gestisce e vola in semifinale. Bayern-Real, finale rovente per il rosso a Camavinga: i blancos furiosi accerchiano Vincic. Espulso GulerFinale ad alta tensione all’Allianz Arena dopo il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Al triplice fischio, il direttore di gara Vincic ... tuttojuve.com Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: IngiustiziaI Blancos sono stati eliminati dai bavaresi in una partita condizionata da un episodio arbitrale contestatissimo ... adnkronos.com Champions League: completato il quadro delle semifinali con Arsenal e Bayern Monaco, fuori Sporting e Real Madrid. Serata ricca di emozioni e di gol per Bayern-Real Madrid finita 4-3. All'Arsenal è bastato lo 0-0 per estromettere lo Sporting Lisbona. facebook CHAMPIONS I Bayern Monaco e Arsenal in semifinale, fuori Real Madrid e Sporting Lisbona. Gli spagnoli battuti 4-3 nel ritorno con i tedeschi. Agli inglesi basta uno 0-0 con i portoghesi LE FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com