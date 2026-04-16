Ravezzani sicuro sulla corsa Champions | Coi problemi di Yildiz per la Juve diventa tutto più difficile Va detto però…

Il giornalista analizza le sfide che la Juventus deve affrontare in vista della corsa Champions, sottolineando come i problemi fisici del fantasista turco abbiano complicato i piani di fine stagione del club. La situazione del giocatore e le sue condizioni sono al centro dell’attenzione, influenzando le scelte della squadra e la sua competitività nelle prossime partite cruciali. La questione si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà per le ambizioni europee della Juventus.

di Luca Fioretti Ravezzani analizza i problemi fisici del fantasista turco che complicano i piani della Juventus di Spalletti per questo finale di stagione. L’allarme Yildiz scattato nelle scorse ore ha attirato le fortissime attenzioni del panorama sportivo nazionale. Fabio Ravezzani ha voluto esprimere il proprio parere sui social riguardo la situazione di Kenan Yildiz. Le recenti noie fisiche accusate dal turco rappresentano un ostacolo davvero fastidioso nella marcia di avvicinamento all’importante gara contro il Bologna di domenica. Il fantasista rischia seriamente di non scendere in campo per disputare i 90 minuti che attendono l’intero gruppo bianconero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani sicuro sulla corsa Champions: «Coi problemi di Yildiz per la Juve diventa tutto più difficile. Va detto però…» Notizie correlate Ravezzani sulla corsa Champions: «Se la Juve non chiude quarta è un fallimento. Ha la rosa più forte, ma…»di Redazione JuventusNews24Ravezzani è intervenuto sulla corsa Champions confermando come la Juventus è la favorita, ma bisognerà capire alcune cose... Spinazzola sicuro sulla lotta Champions: «Come organico Roma e Juve sono superiori, ma i giallorossi hanno più partite. Secondo me…» di Redazione JuventusNews24Leonardo Spinazzola ha parlato della lotta Champions, candidando i bianconeri quasi a favoriti.