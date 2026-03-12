Spinazzola sicuro sulla lotta Champions | Come organico Roma e Juve sono superiori ma i giallorossi hanno più partite Secondo me… 

Leonardo Spinazzola ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, affermando che l’organico della Roma e della Juventus è superiore, anche se i giallorossi giocano più partite. Ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale e sulla posizione delle squadre in corsa, senza fare previsioni definitive. La sua analisi si concentra sulla qualità delle rose e sul calendario delle partite rimanenti.

Leonardo Spinazzola ha parlato della lotta Champions, candidando i bianconeri quasi a favoriti. Vediamo che cosa ha detto l’ex Juve. Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Canale 21 della corsa Champions. Di seguito le dichiarazioni dell’ex terzino della Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SULLA CHAMPIONS – « Come organico Roma e Juve sono superiori, ma la Roma ha l’incognita Europa e ha più partite. Non si sa mai, poi hanno ancora degli scontri diretti. Secondo me sarà una lotta serratissima fino alla fine » SUL COMO – « Anche questo è il bello del campionato, ci sono rose veramente forti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

