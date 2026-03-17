Ravezzani ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, sottolineando che se la Juventus non riuscirà a chiudere almeno quarta posizione si tratterà di un fallimento. Ha aggiunto che la squadra ha la rosa più forte, ma ha anche evidenziato che ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire. La Juventus è considerata la principale candidata, ma la situazione resta da monitorare.

Ravezzani è intervenuto sulla corsa Champions confermando come la Juventus è la favorita, ma bisognerà capire alcune cose. Il dibattito sulla corsa all’Europa che conta si accende, portando in primo piano le tensioni e le aspettative di due tra le piazze più esigenti d’Italia. In una recente analisi, il noto giornalista Fabio Ravezzani, ai microfoni di TMW Radio, ha voluto fare il punto della situazione sulle prospettive di bianconeri e giallorossi, analizzando le conseguenze economiche e sportive di un’eventuale esclusione dalla massima competizione continentale. La domanda sorge spontanea: tra Roma e Juventus, per chi peserebbe di più non centrare l’obiettivo Champions? La risposta di Ravezzani non lascia spazio a interpretazioni ambigue, puntando il dito sulla pressione che grava sulla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani sulla corsa Champions: «Se la Juve non chiude quarta è un fallimento. Ha la rosa più forte, ma…»

Articoli correlati

Matri non ha dubbi sulla corsa Champions: «Alla fine penso sarà questa la quarta squadra a qualificarsi per il prossimo anno»di Redazione JuventusNews24Matri così a margine del noto evento milanese per analizzare la complessa volata per la Champions e la conquista del...

Padovan contro gli arbitri: «Sono mediocri. Servirebbe il VAR a chiamata. Corsa Champions? La Juve ha il calendario più facile, ma…»di Redazione JuventusNews24 Padovan in un’intervista a CalcioNews24 si è soffermato su diversi temi e ha parlato anche del VAR e della corsa...

Approfondimenti e contenuti su Ravezzani sulla corsa Champions Se la...

Argomenti discussi: Ravezzani tra gli errori arbitrali e l'errore principale commesso da Chivu in Inter-Atalanta: Incomprensibile.

Ravezzani: Per la Juve sarebbe un fallimento non entrare in ChampionsIl direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha fatto il punto sulle vicende del Milan e sulla corsa Champions intervenendo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. tuttojuve.com

Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: borsino e calendario a confrontoL'Inter - in piena volata scudetto - ha blindato il posto Champions, il Milan vede avvicinarsi il traguardo. Dietro Napoli, Roma, Como, Juve e Atalanta si giocano gli altri due pass per l'Europa che c ... gazzetta.it