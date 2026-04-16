Ratto delle rocce del Laos trovato in vendita al mercato | era una specie ritenuta estinta da 11 milioni di anni

Un ratto delle rocce, considerato estinto da circa 11 milioni di anni, è stato trovato in vendita nei mercati del Laos come cibo. La specie, raramente vista in natura, è stata identificata come l’unico esemplare sopravvissuto di una famiglia ritenuta estinta da milioni di anni. La scoperta ha attirato l’attenzione di biologi e autorità locali, che stanno verificando le circostanze del commercio e della conservazione di questa creatura.

Venduto nei mercati del Laos come cibo, il ratto delle rocce si è rivelato un raro “fossile vivente”: unico sopravvissuto di una famiglia creduta estinta da 11 milioni di anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sembrava estinta da anni: una lumaca riappare in un vicolo e salva l’intera specieA volte la natura decide di nascondersi nei posti più banali, aspettando solo il momento giusto per farsi ritrovare. Si era estinta in natura, ora la rana dorata panamense torna a saltare tra i fiumi delle montagne di PanamaDopo oltre 15 anni di assenza, le rane dorate panamensi (Atelopus zeteki) allevate in cattività sono state reintrodotte in natura: 100 esemplari... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gli scienziati pensavano che questi roditori si fossero estinti 11 milioni di anni fa. Ratto delle rocce del Laos trovato in vendita al mercato: era una specie ritenuta estinta da 11 milioni di anniVenduto nei mercati del Laos come cibo, il ratto delle rocce si è rivelato un raro fossile vivente: unico sopravvissuto di una famiglia creduta ... fanpage.it Gli scienziati pensavano che questi roditori si fossero estinti 11 milioni di anni faIl ratto delle rocce del Laos, creduto estinto da milioni di anni, è stato riscoperto vivo nel 2005 in Indocina, sorprendendo la comunità scientifica. tech.everyeye.it