Si era estinta in natura ora la rana dorata panamense torna a saltare tra i fiumi delle montagne di Panama

Dopo oltre 15 anni di assenza, le rane dorate panamensi (Atelopus zeteki) allevate in cattività sono state reintrodotte in natura: 100 esemplari liberati grazie al progetto PARC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parla Bryen, ex vice sottosegretario Usa: “Maduro era monitorato ora per ora. Cuba e Panama sono le prossime”Stephen Bryen è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti.

Risarcito romeno incarcerato nel 2023: la condanna era estinta perché del 2011Prima, la Procura di Catanzaro si dimentica di lui e poi lo arresta per una vecchia sentenza, tenendolo in carcere per due mesi ingiustamente. Adesso lo Stato dovrà risarcirlo. Quella di Stelian, un ... ilfattoquotidiano.it