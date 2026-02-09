Una lumaca che si credeva estinta da anni è stata trovata di nuovo in un vicolo di una città italiana. La scoperta ha sorpreso gli esperti, che ora studiano se si tratti di un esemplare rimasto nascosto o di una nuova riproduzione. La specie, considerata ormai scomparsa, potrebbe aver trovato un nascondiglio inatteso tra le mura della città.

A volte la natura decide di nascondersi nei posti più banali, aspettando solo il momento giusto per farsi ritrovare. È la storia incredibile di una piccola lumaca terrestre, la Poecilozonites bermudensis che, dopo essere stata dichiarata ufficialmente estinta dagli esperti, è riapparsa improvvisamente tra le fessure di un comune vicolo urbano. Per la comunità scientifica, questo ritrovamento non è solo un colpo di fortuna, ma un vero miracolo biologico che permette di strappare un’intera specie all’oblio definitivo. Mentre i ricercatori perlustravano foreste e riserve naturali senza successo, il “superstite” stava vivendo indisturbato in un ambiente fortemente antropizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sembrava estinta da anni: una lumaca riappare in un vicolo e salva l’intera specie

