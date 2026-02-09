Sembrava estinta da anni | una lumaca riappare in un vicolo e salva l’intera specie
Una lumaca che si credeva estinta da anni è stata trovata di nuovo in un vicolo di una città italiana. La scoperta ha sorpreso gli esperti, che ora studiano se si tratti di un esemplare rimasto nascosto o di una nuova riproduzione. La specie, considerata ormai scomparsa, potrebbe aver trovato un nascondiglio inatteso tra le mura della città.
A volte la natura decide di nascondersi nei posti più banali, aspettando solo il momento giusto per farsi ritrovare. È la storia incredibile di una piccola lumaca terrestre, la Poecilozonites bermudensis che, dopo essere stata dichiarata ufficialmente estinta dagli esperti, è riapparsa improvvisamente tra le fessure di un comune vicolo urbano. Per la comunità scientifica, questo ritrovamento non è solo un colpo di fortuna, ma un vero miracolo biologico che permette di strappare un’intera specie all’oblio definitivo. Mentre i ricercatori perlustravano foreste e riserve naturali senza successo, il “superstite” stava vivendo indisturbato in un ambiente fortemente antropizzato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondimenti su lumaca anni
L’intera comunità sotto shock. Salva una donna aggredita. Il don colpito con un pugno
Un episodio sconvolgente ha scosso Cassano Magnago, coinvolgendo la comunità e il parroco don Andrea Ferrarotti.
Treni Sudest vecchi e lumaca, viaggiatori in fuga: da 5,4 a 1,6 milioni di pendolari in 12 anni
Da 5,4 milioni di pendolari a 1,6 milioni in 12 anni.
In Nuova Zelanda è successa una cosa che sembrava impossibile: una specie creduta estinta è tornata a vivere. Si chiama takahe, un grande uccello che non sa volare e che per decenni tutti pensavano fosse scomparso per sempre. Il takahe è un uccello che facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.