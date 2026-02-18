L' Italia deve risarcire l' ong Sea Watch con 76 mila euro dopo il fermo della nave di Carola Rackete nel 2019

Il Tribunale di Palermo ha deciso che l’Italia deve pagare 76 mila euro all’ong Sea Watch, a causa del fermo della nave di Carola Rackete nel 2019. La sentenza riconosce le spese sostenute dall’associazione durante il blocco. La nave era stata presa in custodia per settimane, impedendo il salvataggio di migranti nel Mediterraneo. La decisione si basa sulle conseguenze di quell’arresto, che ha generato costi e disagi per l’organizzazione. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle operazioni di salvataggio nel mare.

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire l’ong Sea Watch con oltre 76 mila euro per il fermo della nave Sea Watch 3 nel 2019. Il rimborso copre spese documentate (costi portuali, carburante, agenzia e legali) tra ottobre e dicembre. La nave fu trattenuta dal 12 luglio al 19 dicembre, l’opposizione al prefetto di Agrigento fu presentata il 21 settembre. Risarcimento all’ong Sea Watch Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano deve risarcire l’ong Sea Watch per oltre 76 mila euro in relazione al fermo della nave Sea Watch 3. La cifra riguarda un danno patrimoniale legato alle spese sostenute durante il blocco e riconosciute come documentate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

