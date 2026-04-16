Rapina traffico di droga maltrattamenti in famiglia | 42enne ai domiciliari

Un uomo di 42 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari in seguito a una serie di denunce che includono una rapina, attività di traffico di droga e maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno confermato la sua coinvolgimento in più episodi, tra cui un furto con scasso, la gestione di sostanze illegali e comportamenti violenti nei confronti della moglie. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno preso provvedimenti in merito.

Una rapina, diversi episodi legati al traffico di sostanze stupefacenti e comportamenti violenti nei confronti della moglie. Sono questi i fatti reiterati che hanno portato all'arresto di un 42enne. L'uomo, di nazionalità marocchina, si trova ai domiciliari.I carabinieri della stazione di Prata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Maltrattamenti in famiglia, 37enne ai domiciliari: moglie spinta su una stufaTempo di lettura: 2 minutiI militari della Stazione Carabinieri di Pimonte hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare... E' già ai domiciliari e gli viene notificato nuove ordine di carcerazione per droga e rapinaIl 22enne dovrà espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è nche ex banda Magliana Pernasetti; Narcotraffico, 13 arresti a Roma. C’è anche l’ex boss della Banda della Magliana Pernasetti; Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana; Rapine, droga, estorsioni: la vita al limite di Er Palletta, l’ex boss della Magliana senza riposo. Rapina, spaccio e maltrattamenti in Friuli: straniero ai domiciliari42enne rintracciato dai carabinieri a Prata: dovrà scontare ai domiciliari pene per rapina, droga e maltrattamenti. nordest24.it Droga e armi a Roma, 13 arresti: anche un ex Banda della MaglianaRoma, 15 apr. (askanews) - Blitz dei carabinieri a Roma all'alba: 13 arresti nell'ambito di un'indagine su traffico di droga e reati aggravati ... notizie.tiscali.it Liberati i 25 ostaggi della rapina avvenuta nella tarda mattinata di oggi nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella a Napoli. I malviventi si erano barricati all’interno dell’istituto bancario, dando vita a ore di tensione facebook Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com