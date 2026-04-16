Rapina in banca malviventi barricati all' interno | malore per alcuni ostaggi - VIDEO

A Piazza Medaglie D'Oro, nel quartiere Vomero, i carabinieri sono intervenuti presso un istituto bancario Credit Agricole a causa di una rapina. Alcuni ostaggi sono stati coinvolti nella situazione e hanno accusato malori. I malviventi si sono barricati all’interno della banca mentre le forze dell’ordine stanno gestendo l’operazione. Sul posto sono presenti forze dell’ordine e mezzi di emergenza.

Momenti di terrore in piazza Medaglie D'oro al Vomero dove è in corso un intervento dei carabinieri nell’istituto bancario Credit Agricole. Alcuni rapinatori sarebbero barricati all’interno e probabilmente sono armati. I militari hanno messo l'area in sicurezza, tenendo residenti e curiosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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