Rapina in banca al Vomero | criminali si barricano dentro carabinieri sul posto

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rapina ha avuto luogo questa mattina in una filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere collinare di Napoli. Dopo l'assalto, i malviventi si sono rifugiati all’interno dell’edificio, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione. La zona è stata delimitata e le forze dell’ordine stanno monitorando l’area. Non si conoscono al momento dettagli sulle persone coinvolte o eventuali feriti.

Rapina nella Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli; sul posto i carabinieri, i criminali si sono barricati dentro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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