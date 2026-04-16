Rapina in banca al Vomero | criminali si barricano dentro carabinieri sul posto

Una rapina ha avuto luogo questa mattina in una filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere collinare di Napoli. Dopo l'assalto, i malviventi si sono rifugiati all’interno dell’edificio, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione. La zona è stata delimitata e le forze dell’ordine stanno monitorando l’area. Non si conoscono al momento dettagli sulle persone coinvolte o eventuali feriti.

Rapina nella Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli; sul posto i carabinieri, i criminali si sono barricati dentro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggioMomenti di forte paura nella serata odierna in via Simone Martini, zona collinare di Napoli: una 32enne, a bordo di un bus Anm, è stata accoltellata... Spari in pieno giorno a Marano, si teme una vittima: carabinieri sul postoColpi di pistola sono stati esplosi nel centro della città in provincia di Napoli: sul posto si stanno recando i carabinieri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di Milano; Armati di pistola tentarono rapina in banca nel Vicentino, arrestati due fratelli; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat. Rapina in banca al Vomero: criminali si barricano dentro, carabinieri sul postoRapina nella Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli; sul posto i carabinieri, i criminali si sono barricati dentro ... fanpage.it Rapina in banca con maschere e pistole: due arresti dopo mesi di indaginiCon l’arresto ai domiciliari per due fratelli di origine albanese di 29 e 31 anni si è chiuso il cerchio sulla tentata rapina alla Volksbank di Mussolente ... ecovicentino.it Cronaca. Ozzano dell'Emilia, rapina al supermercato con bottiglia rotta: arrestato 22enne etiope - facebook.com facebook Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com