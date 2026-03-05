Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero | 39enne arrestato dai carabinieri ha rischiato il linciaggio
Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver accoltellato una donna di 32 anni su un bus Anm al Vomero, a Napoli. La scena si è svolta in via Simone Martini, e l’uomo ha rischiato di essere linciato dalla folla presente. La vittima ha riportato ferite e è stata soccorsa sul posto.
