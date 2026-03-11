La rapina in una farmacia dopo l' assalto fallito a una banca | in manette cerignolani in trasferta

Due uomini, di 36 e 48 anni, sono stati arrestati nella serata del 10 marzo a Rimini, dopo aver tentato di rapinare una banca e successivamente una farmacia. L’indagine condotta da Carabinieri e Polizia di Stato ha portato all’arresto dei sospetti, che adesso devono rispondere di rapina e tentata rapina. I due sono originari di Cerignola e si trovavano in trasferta nella zona.

