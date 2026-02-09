Calabria | Rapina in farmacia con cacciavite 40enne arrestato e posto ai domiciliari a Belvedere Marittimo

Un uomo di 40 anni di Cosenza ha preso di mira una farmacia a Belvedere Marittimo, in Calabria. Armato con un cacciavite, ha minacciato il personale e si è fatto consegnare un bottino di soldi. La polizia, intervenuta subito, ha arrestato il sospettato e lo ha messo agli arresti domiciliari. Ora gli investigatori cercano di capire se ci siano altri episodi simili legati a lui.

Un uomo di 40 anni, residente in provincia di Cosenza, è stato sottoposto a misure cautelari di arresto domiciliare in seguito a una rapina avvenuta in una farmacia a Belvedere Marittimo, in Calabria. L’arresto è stato disposto dal giudice del tribunale di Paola dopo che l’uomo ha utilizzato un cacciavite per minacciare il personale e sottrarre denaro dalla cassa. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività commerciali nelle aree periferiche e sulla crescente preoccupazione per la microcriminalità in Calabria. La vicenda si è consumata a Belvedere Marittimo, un piccolo centro della provincia cosentina, dove la farmacia colpita è un punto di riferimento per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella serata di lunedì 29 dicembre 2025, si è verificata una rapina presso la farmacia di via Primo Maggio, a Grosso.

