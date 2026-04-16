Rapina con ostaggi a Napoli | panico in banca e momenti di terrore Ecco i dettagli

Una rapina si è verificata questa mattina in una filiale bancaria della città, con alcuni ostaggi tenuti all’interno dell’istituto. Secondo quanto riferito, i criminali hanno fatto irruzione minacciando i dipendenti e i clienti presenti, generando panico tra le persone. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno gestendo la situazione, che si è protratta per diverse ore. Nessun dettaglio sui sequestratori o sui motivi dell’atto è ancora stato reso pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina, Napoli è stata teatro di un episodio di grave criminalità in Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in una banca, provocando panico e tensione tra i presenti. Durante la rapina, i rapinatori hanno preso in ostaggio diversi clienti e dipendenti all’interno della filiale. Secondo le prime informazioni, la rapina è avvenuta intorno alle ore di apertura dell’istituto, quando un insieme di circa quattro o cinque individui ha fatto ingresso armato di pistole e indossando caschi.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rapina con ostaggi a Napoli: panico in banca e momenti di terrore. Ecco i dettagli. Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Napoli, rapina in banca con ostaggi. Cosa è successo...Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca... Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla catturaUna giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco: ancora vietati a Catherine gli incontri con i figli Video; Roma, raffica di rapine tra Eur e Spinaceto: caccia alla banda composta da 4 malviventi (terrore dei commercianti); Conflitto a fuoco con i banditi in gioielleria: la morte di un servitore dello Stato; Mattino Cinque: Petrolio e carburanti, cosa cambia con la tregua Usa-Iran? Video. Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it NAPOLI, RAPINA ALLA CREDIT AGRICOLE: IL COLPO DALLE FOGNE Non una semplice rapina, ma un piano costruito nei dettagli. Questa mattina, nella filiale di piazza Medaglie d’Oro, un primo gruppo di rapinatori è entrato a volto coperto simulando una c - facebook.com facebook