Napoli rapina in banca con ostaggi Cosa è successo

Nella mattinata del 16 aprile, un episodio di rapina si è verificato in una filiale della banca Credit Agricole in Piazzale Medaglie D'oro a Napoli. Durante l'assalto, sono state prese in ostaggio 25 persone all’interno dell’istituto. Successivamente, i carabinieri sono intervenuti e hanno liberato tutti gli ostaggi. La situazione si è conclusa senza feriti, ma ancora non sono state rese note le eventuali richieste dei rapinatori.

Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca Credit Agricolè in Piazzale Medaglie D'oro, a Napoli. Solo dopo un'ora e un quarto i Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire un varco in una delle vetrate. Ora i carabinieri stanno effettuando i rilievi sull'auto nera con targa contraffatta, sospettata di essere quella utilizzata dalla banda per sfondare la vetrina. Mentre si attende l'arrivo in elicottero dei Gruppo Intervento Speciale (Gis) da Livorno, prende sempre più corpo l'ipotesi della fuga dei malviventi nelle fogne: sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napoli, rapina in banca con ostaggi. Cosa è successo... Casalnuovo, rubano un bancomat e lo trascinano via con l’auto: il furto nella notte Notizie correlate Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggiSono state liberate dai carabinieri le persone prese in ostaggio dai rapinatori, nel corso di un colpo nella banca Credit Agricole, in Piazza... Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEOL’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; Usa, cos'è il 25esimo emendamento della Costituzione e cosa prevede; Dario Fo, il canto di un Nobel. Rapina in banca a Napoli: malviventi barricati e ostaggi liberati dopo momenti di tensioneRapina in banca a Napoli: colpo al Vomero in una filiale Credit Agricole, con malviventi barricati all’interno e intervento immediato di carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’a ... notizie.it Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. Gli ostaggi sono stati liberati alle 13:30, i criminali sono rimasti barricati all’interno. Sul posto i carabinieri. Leggi ... fanpage.it Napoli, rapina all'Arenella alla banca Credit Agricole DIRETTA VIDEO facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com