Alghero nel mirino di un rapinatore | serie di assalti con maschera da La Casa di Carta indagini a tappeto

Alghero si sveglia con il timore di un rapinatore in azione. Da settimane, un uomo con una maschera simile a quella della serie “La Casa di Carta” mette a segno colpi in vari negozi del centro. La polizia sta lavorando senza sosta per catturarlo, ma finora nessuna traccia certa. La paura cresce tra commercianti e residenti, che chiedono più controlli e sicurezza.

Alghero è sotto assedio. Un rapinatore solitario, volto celato dietro una maschera che evoca i simboli della serie televisiva “La Casa di Carta”, sta terrorizzando commercianti e cittadini con una serie di colpi audaci e sempre più frequenti. L’ultimo, avvenuto sabato sera in una farmacia di via Manzoni, rappresenta il quarto episodio in meno di una settimana, alimentando un clima di crescente apprensione in tutta la città. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono al lavoro per dare un volto al bandito e porre fine a questa spirale di paura che sta avvolgendo la comunità. L’irruzione nella farmacia, avvenuta intorno alle 20:00 del 7 febbraio, segue un copione già noto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alghero Rapinatore

Ultime notizie su Alghero Rapinatore

Argomenti discussi: Paura ad Alghero: il rapinatore solitario di nuovo in azione; Alghero, rapina al supermercato con la maschera di Dalì: bandito armato fugge con l’incasso; Rapinatore seriale ancora in azione ad Alghero; Perché ad Alghero è scontro politico su via Fratelli Accardo Artigiani.

