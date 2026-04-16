Napoli inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca | banditi già scappati dalle fogne

I carabinieri dei Gis hanno effettuato un blitz alla filiale di una banca in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli. L’intervento si è concluso senza arresti, poiché i banditi erano già scappati dalle fogne prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessun sospetto è stato fermato durante l’operazione, e gli agenti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Si è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli. L’intervento delle forze speciali è scattato nel pomeriggio, intorno alle 16:40-16:45, quando i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito, dove si sospettava la presenza di almeno tre rapinatori. Durante l’operazione sono stati uditi diversi colpi, circa cinque o sei, verosimilmente riconducibili all’utilizzo di flashbang, le granate stordenti impiegate in situazioni ad alto rischio. Tuttavia, una volta completata l’irruzione, conclusasi attorno alle 17:20, i banditi non sono stati trovati all’interno della banca.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogne Notizie correlate All’Arenella in arrivo i reparti speciali dei Gis, le teste di cuoio partite in elicottero da LivornoI reparti speciali del GIS dei carabinieri attesi per l'irruzione al Credit Agricole di piazza Arenella. Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’internoSono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio dai rapinatori a Napoli, nel corso di un colpo nella banca, Credit Agricolè, in...