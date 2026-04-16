Napoli irruzione dei GIS | dentro la banca non c’era più nessuno banditi spariti nel nulla

Dopo ore di attesa, le forze speciali hanno effettuato un blitz presso una filiale bancaria nel quartiere Vomero. Quando sono entrate nel locale, non hanno trovato nessuno all’interno e i rapinatori, che si erano introdotti nella banca, erano già scomparsi. La scena è stata lasciata vuota e senza segni di resistenza. Le autorità stanno adesso indagando sulla vicenda per cercare di identificare i responsabili.

Dopo ore di attesa, blitz delle forze speciali alla filiale Credit Agricole del Vomero: all’interno, però, nessuna traccia dei rapinatori.I 25 ostaggi erano già stati liberati. Al momento dell’irruzione, stando alle prime indiscrezioni, i malviventi sarebbero riusciti a fuggire attraverso un buco nel pavimento, dileguandosi nei cunicoli sotterranei. Rapina in banca a Napoli: clienti ancora all’interno, tre malori durante. “Laghetti” di Castel Volturno, scoperti 19 lavoratori in nero in un. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, irruzione dei GIS: dentro la banca non c’era più nessuno, banditi spariti nel nulla Notizie correlate Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogneSi è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel... Napoli, rapina in banca con ostaggi: Carabinieri del Gis irrompono all’internoSono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio dai rapinatori a Napoli, nel corso di un colpo nella banca, Credit Agricolè, in... Contenuti e approfondimenti Rapina a Napoli, diretta dall’Arenella: ladri fuggiti da buco nella Credit Agricole, blitz Gis conclusoIn diretta da Napoli la rapina alla Credit Agricole in corso in piazza Medaglie d'Oro all'Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Napoli, liberati 25 ostaggi, i 3 rapinatori potrebbero essere fuggiti dal sottosuolo. Atteso il blitz dei GISNapoli - Una partita a scacchi contro un nemico invisibile. È questa la situazione che si respira in questi minuti in Piazzale Medaglie d’Oro, dove l’assalto ... cronachedellacampania.it