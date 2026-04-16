Rapina a Napoli disperazione e lacrime dei parenti degli ostaggi | Mio marito e le figlie lì dentro

A Napoli, nel quartiere dell’Arenella, si è svolta una rapina durata diverse ore presso una filiale bancaria. I parenti e gli amici delle persone rimaste all’interno dell’edificio hanno atteso con ansia, visibilmente commossi, mentre le forze dell’ordine circondavano la zona con transenne e veicoli di emergenza. Durante l’evento, alcuni parenti hanno espresso la loro preoccupazione, affermando che tra le persone sequestrate ci sono il marito di una donna e le sue due figlie.

Per ore il cuore dell’ Arenella è rimasto sospeso tra paura e speranza. Davanti alla filiale della banca, dietro le transenne e i lampeggianti delle pattuglie, si sono radunati parenti e amici dei dipendenti rimasti all’interno. Alcuni piangevano, altri provavano a chiamare i cellulari dei familiari, nella speranza di avere almeno una parola rassicurante. Ogni movimento davanti all’ingresso della banca veniva osservato in silenzio. Poi, all’improvviso, si sono sentiti diversi colpi secchi. Non erano spari veri, ma il rumore delle granate stordenti utilizzate dalle teste di cuoio per l’irruzione. Pochi minuti dopo si è capito che qualcosa non quadrava: i banditi non erano più dentro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rapina a Napoli, disperazione e lacrime dei parenti degli ostaggi: “Mio marito e le figlie, lì dentro” Notizie correlate Napoli, rapina in banca: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriUna rapina in banca ha scosso nella tarda mattinata di oggi il quartiere Arenella di Napoli. Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero. Contenuti utili per approfondire Rapina a Napoli, ultime news in diretta: prese di mira le cassette di sicurezza, ladri fuggiti da buco nella Credit AgricoleIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella al centro di Napoli ... fanpage.it Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it