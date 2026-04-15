Il sindaco di Camini ha annunciato le dimissioni definitive, spiegando di non riuscire più a fronteggiare l’emergenza randagismo e a garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione è stata comunicata dopo aver constatato l’impossibilità di gestire la situazione, lasciando il comune senza rappresentanza istituzionale. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un breve messaggio ufficiale.

Il sindaco di Camini, Pino Alfarano, ha rassegnato le dimissioni irrevocabili a causa dell’impossibilità di gestire l’emergenza randagismo e garantire la sicurezza dei cittadini, lasciando il territorio in uno stato di abbandono istituzionale. Il gesto estremo del primo cittadino si inserisce in un quadro di profonda crisi che coinvolge anche il canile Dog Center di Sant’Ilario, dove i problemi legati ai maltrattamenti degli animali e alle inadempienze economiche dei comuni hanno portato a una recente attenzione parlamentare. L’addio di un sindaco e la sfida della gestione territoriale. La decisione di Pino Alfarano di lasciare l’incarica a Camini rappresenta un caso senza precedenti nel italiano, delineando un confine netto tra la responsabilità politica e l’inefficacia degli enti superiori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camini, il sindaco si dimette: “Non posso più gestire il randagismo

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