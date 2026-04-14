Trianon Viviani tutti gli appuntamenti fino al 19 aprile tra concerti e incontri teatrali e musicali

A Napoli, fino al 19 aprile, si svolgono numerosi eventi tra concerti, incontri teatrali e musicali presso il teatro Trianon Viviani. Tra gli appuntamenti ci sono anche un incontro alla Federico II dedicato a una mostra su Eduardo Scarpetta e un ricordo di James Senese nel ciclo RiSoNa. La programmazione comprende una varietà di spettacoli e iniziative culturali che coinvolgono artisti e pubblico.

L’incontro alla Federico II sulla mostra dedicata a Eduardo Scarpetta e il ricordo di James Senese per il ciclo RiSoNa. Da giovedì 16 a domenica 19 aprile, gli appuntamenti al Trianon Viviani. Particolarmente ricca la programmazione di questa settimana al Trianon Viviani con tre concerti e due incontri teatrali e musicali. Il primo appuntamento è giovedì 16 aprile, alle 15, nell’aula Guarino dell’università degli studî di Napoli Federico II (corso Umberto I, 40), con l’incontro Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, dedicato alla mostra iconografica dal titolo omonimo che è possibile visitare nel foyer del Trianon Viviani.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Trianon Viviani, tutti gli appuntamenti fino al 19 aprile tra concerti e incontri teatrali e musicali Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra opera, jazz e comicitàQuesta nuova settimana del Trianon Viviani è dedicata particolarmente al mondo della lirica. Al Trianon Viviani quattro appuntamenti tra grandi omaggi, tango e comicitàUna settimana intensa e variegata caratterizza la prossima programmazione del Trianon Viviani. Grande partecipazione per “Quando la musica diventa cinema”, l’incontro che si è tenuto lo scorso 2 aprile al Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana nell’ambito di "RiSoNa. Tracce, voci e paesaggi della musica campana", rassegna a cura di Pasqu - facebook.com facebook