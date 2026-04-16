Le voci su un possibile addio di Massimiliano Allegri dal Milan si sono fatte più insistenti negli ultimi giorni. Secondo alcune fonti, il tecnico potrebbe lasciare il club alla fine di questa stagione, dopo un solo anno sulla panchina. Si parla di due condizioni specifiche che potrebbero portare alla separazione tra Allegri e il club, ma i dettagli non sono stati confermati ufficialmente. La situazione resta in sospeso e al momento non ci sono annunci ufficiali.

Continuano, in queste ore, a moltiplicarsi i 'rumors' di un addio di Massimiliano Allegri al Milan al termine di questa stagione. Da quando la Nazionale Italiana ha mancato la qualificazione ai Mondiali, il nome di Allegri è entrato nella lista dei candidati ad assumere l'incarico di Commissario Tecnico azzurro e già questo elemento aveva fatto uscire fuori le prime voci. A far chiarezza sulla situazione attuale tra Allegri e il Milan è intervenuto Claudio Raimondi, giornalista di 'SportMediaset'. "Allegri è consapevole di essere uno dei candidati forti per la panchina della Nazionale, l'alternativa principale ad Antonio Conte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Raimondi: “Allegri-Milan, il rapporto precipiterebbe soltanto a queste due condizioni”

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