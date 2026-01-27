Mateta-Milan? Possibile soltanto a due condizioni L’affare resta molto difficile

Jean-Philippe Mateta, attaccante francese, è un possibile obiettivo di Milan e Juventus durante la sessione di calciomercato invernale. Tuttavia, l'operazione resta complessa e dipende da varie condizioni che rendono difficile il suo trasferimento. Entrambe le società valutano attentamente le opportunità per rafforzare i propri reparti offensivi in questa finestra di mercato.

Per quanto riguarda il Milan, ha specificato il 'CorSera', Mateta è una pista che potrebbe riaccendersi, per l'attacco, soltanto a due condizioni. La prima è che il Crystal Palace apra alla cessione del giocatore con la formula del prestito. La seconda, invece, è che il Diavolo - contestualmente - riesca a cedere Christopher Nkunku in Turchia, al Fenerbahçe, ancora interessato al numero 18 rossonero. In questa stagione con le 'Eagles', Mateta, finora, ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 34 partite tra Premier League, Conference League e coppe nazionali, in 2.707' sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

