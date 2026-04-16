Radici ribelli derive autoritarie e resistenze popolari
In vista della Festa della Liberazione, si terrà a Firenze una conferenza intitolata “Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari”. L’evento, organizzato con il supporto di una fondazione e in collaborazione con un’associazione di approfondimento politico, si svolgerà in tre giorni, il 20, 22 e 23 aprile. La conferenza coinvolgerà diverse realtà di studio e discussione per analizzare le tematiche legate alle origini delle resistenze popolari e alle derive autoritarie.
In vista della prossima Festa della Liberazione, con il supporto della Fondazione Rosa Luxemburg ed in collaborazione con JACOBIN Italia, si invita alla conferenza “Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari”, che si terrà a Firenze il 20, 22 e 23 aprile, insieme ad altre realtà del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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