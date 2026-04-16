Radici ribelli derive autoritarie e resistenze popolari

In vista della Festa della Liberazione, si terrà a Firenze una conferenza intitolata “Radici Ribelli, derive autoritarie e resistenze popolari”. L’evento, organizzato con il supporto di una fondazione e in collaborazione con un’associazione di approfondimento politico, si svolgerà in tre giorni, il 20, 22 e 23 aprile. La conferenza coinvolgerà diverse realtà di studio e discussione per analizzare le tematiche legate alle origini delle resistenze popolari e alle derive autoritarie.