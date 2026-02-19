Valditara inaugura il Treno del Ricordo a Roma | l’importanza della memoria a scuola per evitare che quelle ombre che si addensano all’orizzonte si trasformino in nuove derive autoritarie

Il Ministro Valditara ha aperto il Treno del Ricordo a Roma, portando l’attenzione sulla necessità di preservare la memoria delle vittime delle foibe. Durante l’evento, ha sottolineato come la scuola possa aiutare a combattere l’odio e prevenire il ripetersi di tragedie simili, facendo riferimento alle tensioni sociali attuali in Europa. La decisione di promuovere questa iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza storica tra i giovani, affinché riconoscano i segnali di rischi autoritari. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Il Ministro Valditara ha inaugurato il Treno del Ricordo a Roma, dedicato alle vittime delle foibe. Ha ribadito l'importanza della memoria storica e della scuola costituzionale per sradicare l'odio ed evitare nuove tragedie, citando i drammatici fatti di cronaca francesi.