Il Santo della gola | tradizioni preghiere e radici popolari di San Biagio nel cuore della cultura italiana

Oggi, 3 febbraio 2026, in molte città e paesi d’Italia si celebra la festa di San Biagio, il santo protettore della gola, con riti antichi, tradizioni popolari e momenti di fede che si tramandano da secoli. La ricorrenza, che si svolge ogni anno in questa data, è più che una semplice commemorazione religiosa: è un momento di condivisione collettiva, in cui la fede si intreccia con la cultura, la medicina e il folklore. Il culto di San Biagio, nato nel IV secolo in Asia Minore, si è diffuso in tutta Europa, divenendo particolarmente radicato nel sud d’Italia, nelle regioni del Centro-Nord e nelle comunità italiane sparse nel mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 3 febbraio molte chiese nel Nord Italia accolgono fedeli e praticanti per celebrare San Biagio.

Ogni 2 febbraio, a San Biagio si celebra il santo protettore della gola.

