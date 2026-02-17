Raddoppio ferroviario conclusi i lavori alla prima canna della galleria Forza d' Agrò

Lavori conclusi alla prima canna della galleria Forza d’Agrò, un passo avanti nel raddoppio ferroviario. La società Rete Ferroviaria Italiana ha completato questa fase, migliorando la sicurezza e la capacità della linea. La galleria, lunga circa 600 metri, rappresenta un punto chiave nel potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per rispettare i tempi previsti.

Completato lo scavo si passerà sempre in direzione Catania alla Galleria Letojanni di 3.800 metri Continuano a pieno ritmo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana con la direzione tecnica di FS Engineering (entrambe società del Gruppo FS) per le grandi opere del Sud Italia. Oggi si è concluso lo scavo della prima canna della galleria Forza D’Agrò, nell’ambito dei lavori di raddoppio tra Giampilieri e Fiumefreddo, sulla Palermo-Catania-Messina. Lo scavo è partito a novembre 2024 dal cantiere di Sant'Alessio, la Tbm “Alessia” (Tunnel Boring Machine) è avanzata per circa 2,5 km di galleria in direzione Catania.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

