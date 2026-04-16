Raccontare la Guerra Dal Medio Oriente all’Europa dall’Iran all’Ucraina

Giovedì 23 aprile 2026 alle 21:00, si svolgerà un incontro pubblico presso la Sala Ticozzi di Lecco, intitolato “Raccontare la Guerra”. L’evento si concentrerà sulla narrazione dei conflitti attuali, con particolare attenzione alle vicende in Medio Oriente, Europa, Iran e Ucraina. L’appuntamento si propone di offrire uno spazio di approfondimento e confronto su temi legati ai conflitti armati e alle loro implicazioni.