Raccontare la Guerra Dal Medio Oriente all’Europa dall’Iran all’Ucraina
Giovedì 23 aprile 2026 alle 21:00, si svolgerà un incontro pubblico presso la Sala Ticozzi di Lecco, intitolato “Raccontare la Guerra”. L’evento si concentrerà sulla narrazione dei conflitti attuali, con particolare attenzione alle vicende in Medio Oriente, Europa, Iran e Ucraina. L’appuntamento si propone di offrire uno spazio di approfondimento e confronto su temi legati ai conflitti armati e alle loro implicazioni.
Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21:00, presso la Sala Ticozzi (Via Ongania 4, Lecco), si terrà un importante incontro pubblico dal titolo “”. L’evento, promosso dal Comune di Casargo e con il patrocinio del Comune di.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Iran, la guerra si allarga: quali scenari
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