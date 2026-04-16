Raccolta funghi parte la stagione 2026 Oltre 50 le rivendite per il tesserino
È iniziata ufficialmente la stagione 2026 per la raccolta di funghi spontanei nella provincia di Modena. Le rivendite autorizzate che distribuiscono i tesserini obbligatori sono oltre 50 e sono pronti per essere acquistati. Anche quest’anno, chi non risiede nei comuni montani può acquistare tesserini giornalieri o settimanali, consentendo di raccogliere funghi nelle aree specifiche della provincia.
Al via la raccolta 2026 dei funghi spontanei su tutta la provincia di Modena con la disponibilità dei tesserini obbligatori nelle oltre 50 rivendite autorizzate; per i non residenti nei comuni montani, anche quest'anno c'è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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