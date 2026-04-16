Raccolta funghi parte la stagione 2026 Oltre 50 le rivendite per il tesserino

È iniziata ufficialmente la stagione 2026 per la raccolta di funghi spontanei nella provincia di Modena. Le rivendite autorizzate che distribuiscono i tesserini obbligatori sono oltre 50 e sono pronti per essere acquistati. Anche quest’anno, chi non risiede nei comuni montani può acquistare tesserini giornalieri o settimanali, consentendo di raccogliere funghi nelle aree specifiche della provincia.