Cassa di Ravenna bilancio super Utile del Gruppo oltre i 50 milioni E la raccolta è ancora in cre

La Cassa di Ravenna ha chiuso il 2025 con un bilancio da record. L’utile del Gruppo supera i 50 milioni di euro, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori. La raccolta continua a crescere, mostrando segnali di stabilità e fiducia da parte dei clienti.

La Cassa di Ravenna chiude un 2025 di eccezionali risultati, registrando un utile di Gruppo superiore ai 50 milioni di euro. L’istituto, insieme alla Banca di Imola e al Banco di Lucca e del Tirreno, ha visto una crescita significativa della raccolta e una solida stabilità patrimoniale, confermando il proprio ruolo di sostegno all’economia locale e del territorio. I risultati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati agli azionisti dal presidente Antonio Patuelli. Il bilancio consolidato del 2025 evidenzia un utile lordo che sale a 78,8 milioni di euro, in crescita del 3,98%, e un utile netto che raggiunge i 51,3 milioni, con un incremento del 7,92%.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cassa Ravenna

La Banca di Imola chiude il 2025 con un utile di 12,5 milioni di euro, il livello più alto mai registrato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cassa Ravenna

Argomenti discussi: Cassa di Ravenna, bilancio super. Utile del Gruppo oltre i 50 milioni. E la raccolta è ancora in crescita; La Cassa di Ravenna chiude un 2025 da record con utili in forte crescita; Cassa di Risparmio, approvato il bilancio 2025: utile netto a +31% e dividendi per gli azionisti; Cassa di Ravenna, utili e solidità in crescita.

