Bilancio positivo per la raccolta alimentare dell' Anc Chieti a favore dei bisognosi di Madonna degli Angeli FOTO

Questa mattina si è conclusa con successo la 16esima raccolta alimentare organizzata dall’Anc sezione di Chieti. In diversi punti della città, volontari e cittadini hanno portato generi di prima necessità destinati ai bisognosi di Madonna degli Angeli. L’iniziativa ha registrato una buona partecipazione, e i sacchi di viveri raccolti saranno distribuiti nelle prossime settimane.

Bilancio positivo per la 16esima raccolta alimentare dell'anno organizzata dall'associazione nazionale carabinieri sezione di Chieti, la seconda dell'anno. Nella giornata di sabato 7 febbraio, i volontari hanno raccolto 39 cartoni di alimenti a lunga conservazione, che sono stati consegnati in.

