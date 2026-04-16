Quindici AV – Inaugurata la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato MAVM alla memoria Emilio Ammaturo

Quindici ha ufficialmente aperto le porte alla nuova Stazione dei Carabinieri, intitolata all’Appuntato M.A.V.M. Emilio Ammaturo. L’evento si è svolto questa mattina, con la presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine. La struttura, situata nel centro del paese, sostituisce quella precedente e rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza della comunità. La cerimonia ha visto anche il ricordo del militare a cui la caserma è dedicata.

Quindici, inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri intitolata a Emilio Ammaturo. Questa mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” Emilio Ammaturo. L’evento si è svolto alla presenza dei familiari del Caduto, del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” – Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, del Comandante della Legione Carabinieri Campania – Generale di Divisione Francesco Gargaro, del Comandante Provinciale dei Carabinieri – Colonnello Angelo Zito, del Prefetto – Dott.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Quindici (AV) – Inaugurata la nuova Stazione Carabinieri, intitolata all’Appuntato M.A.V.M. “alla memoria” Emilio Ammaturo Notizie correlate Quindici, inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri intitolata all’Appuntato M.A.V.M Emilio AmmaturoQuesta mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile... Quindici, inaugura la nuova Stazione Carabinieri intitolata all’Appuntato Emilio AmmaturoQuindici (AV) - Inaugurazione della nuova Stazione Carabinieri: sarà intitolata all’Appuntato M. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quindici, inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri intitolata all’Appuntato M.A.V.M Emilio Ammaturo; Quindici: inaugurazione della nuova stazione carabinieri in paese; Quindici - Inaugurata la nuova stazione carabinieri intitolata all'appuntato Emilio Ammaturo; Foto - L'inaugurazione delle nuova stazione carabinieri a Quindici. Quindici (AV) – Inaugurata la nuova caserma dei CarabinieriQuesta mattina si è tenuta a Quindici la cerimonia di inaugurazione della nuova Caserma sede della Stazione Carabinieri, ubicata in uno stabile demaniale, intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento a ... irpinia24.it Quindici, nuova caserma dei carabinieri dedicata all’eroe Emilio AmmaturoA Quindici è stata inaugurata questa mattina la nuova caserma sede della stazione dei carabinieri dedicata ad Emilio Ammaturo. ilgiornalelocale.it IrpiniaTv. . , Quindici, inaugurata la nuova stazione dei Carabinieri intitolata all’Appuntato Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” Emilio Ammaturo. di Roberto Luci - facebook.com facebook Nuovo comandante per la stazione Carabinieri di Aosta. #aostasera #aosta x.com