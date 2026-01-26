Cosa c’è dietro l’addio di General Motors alla Cina

L’uscita di General Motors dalla Cina riflette le difficoltà di competere in un mercato altamente competitivo, dove le sfide sono aumentate dalla crescente concorrenza e da dinamiche politiche. La decisione si inserisce in un contesto di strategie aziendali e tensioni internazionali, con l’influenza di figure come Donald Trump che hanno contribuito a plasmare l’ambiente economico. Un’analisi delle motivazioni e delle implicazioni di questa scelta permette di comprendere meglio i cambiamenti nel settore automobilistico globale.

Via dalla Cina, perché di troppa concorrenza si muore. Specialmente se non si gioca ad armi pari. E poi c’è sempre Donald Trump a dare l’ultima spintarella. General Motors, uno dei principali costruttori del mondo, ha deciso che non vale più la pena mantenere parte delle proprie linee produttive nel Dragone. Tanto da disimpegnare la produzione di un veicolo strategico quale il suv Buick, in favore del Kansas, uno dei polmoni industriali americani. La casa automobilistica di Detroit ha chiarito che il veicolo di nuova generazione dovrebbe essere prodotto presso lo stabilimento di Fairfax Assembly della casa automobilistica a Kansas City, a partire dal 2028. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa c’è dietro l’addio di General Motors alla Cina Leggi anche: Cina-Iran, cosa c’è dietro la freddezza di Pechino. Report ChinaMed Leggi anche: Robot umanoidi per pattugliare i confini: cosa c'è dietro la mossa della Cina Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Trump dichiara guerra alla Groenlandia per l'annessione! #santenchan Argomenti discussi: Cina-Giappone, scatta la diplomazia delle televisioni: cosa c’è dietro l’alleanza tra Sony e TCL; Meloni a Tokyo, tra manga e crisi internazionali: cosa c’è dietro l’asse con il Giappone; Board per Gaza, cosa c'è dietro il no (per ora) di Meloni: il dialogo con Mattarella e i contatti per un faccia a faccia con Trump; Danieli vola in borsa, cosa c’è dietro il nuovo target stellare di Berenberg. Cosa c'è dietro il progetto dell'ambasciata cinese a Londra, mentre il premier Keir Starmer va in CinaI timori sulla cybersicurezza sono legati a possibili interferenze alla fibra che alimenta la finanza della City, confermati (indirettamente) dai servizi segreti. Mentre il governo Starmer tenta un av ... wired.it Crans-Montana, cosa c’è dietro il ritiro dell’ambasciatore a Berna. La versione di Curti GialdinoLa decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion del 23 gennaio scorso di porre fine alla detenzione di Jacques Moretti, che, secondo quanto finora emerso, è il gestore di fatto del locale L ... formiche.net Unica cosa da ritenere positiva, per l’ennesima volta, il risultato. Il Milan è inguardabile e non c’è il minimo miglioramento, minimo. Così non si va da nessuna parte e quelle dietro scalpitano. x.com Khepren Thuram spiega cosa c'è dietro l'esultanza dopo il goal di Jonathan David - facebook.com facebook

