Acquaticità neonatale Pronti i nuovi istruttori

La formazione di 15 istruttori della Coopernuoto, provenienti da diversi impianti, è stata causata dal corso europeo di abilitazione neonatale. Durante il fine settimana, hanno frequentato sessioni pratiche e teoriche per migliorare le tecniche di supporto ai neonati in acqua. L’obiettivo è garantire un’assistenza più qualificata ai piccoli nuotatori e alle loro famiglie. Ora, sono pronti a mettere in pratica le nuove competenze acquisite nelle piscine di tutta la regione.

Ben 15 istruttori della Coopernuoto, provenienti da tutti gli impianti della società, hanno preso parte lo scorso week end al corso europeo per l’ abilitazione neonatale. Un percorso formativo teorico e pratico dedicato alla fascia 0-48 mesi, che ha permesso ai tecnici di approfondire competenze specifiche e strumenti operativi per la gestione dei corsi di acquaticità neonatale. Questo perché negli ultimi anni i corsi dedicati ai primi anni di vita hanno registrato un aumento significativo in termini di iscrizioni, dal momento che sempre più famiglie scelgono di vivere con i propri bambini le prime esperienze in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: La storia sui muri: pronti 4 nuovi murales

Turismo religioso, è boom. E sono pronti nuovi serviziLa stagione del turismo religioso in Italia si surriscalda.