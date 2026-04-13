Svenimenti e attacchi di vomito | caos a Linate per i nuovi controlli EES EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terra

A Linate si sono verificati momenti di caos a causa dei nuovi controlli EES, che hanno causato svenimenti e attacchi di vomito tra i passeggeri. Durante le operazioni, un volo di EasyJet è decollato lasciando a terra 121 persone. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti per i viaggiatori, con aumenti dei prezzi dei voli e tensioni legate alle variazioni nel mercato del carburante.

Non bastava l’incubo dei voli sempre più cari e le turbolenze geopolitiche legate all’aumento del costo del carburante. Da qualche giorno, per chi si appresta a prendere unaereo in Europa — in particolar modo verso il Regno Unito e altre destinazioni extra-UE — si è materializzato un nuovo, angosciante ostacolo: l’EntryExit System (EES). E le conseguenze della sua applicazione hanno trasformato domenica 12 aprile l’aeroporto di Milano Linate in un girone dantesco. Tra file interminabili che si snodavano per centinaia di metri e impianti di aerazione insufficienti, la situazione è rapidamente degenerata: decine di viaggiatori hanno accusato gravi malori, tra cui svenimenti e attacchi di vomito dovuti al caldo asfissiante e allo stress dell’attesa bloccati in coda per oltre tre ore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Svenimenti e attacchi di vomito: caos a Linate per i nuovi controlli EES. EasyJet decolla lasciando 121 passeggeri a terra Caos a Linate, easyJet lascia a terra 120 persone. Malori tra i passeggeri. La compagnia: “Colpa dei controlli di frontiera”Milano, 13 aprile 2026 – Circa 120 persone lasciate a terra all'aeroporto di Milano Linate, per un volo diretto a Manchester. Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeriIl caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri,...